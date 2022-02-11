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Сборная России по хоккею вышла в 1/4 финала Олимпийских игр

14:17, 11.02.2022
Сборная России по хоккею вышла в 1/4 финала Олимпийских игр
Фото: olympic.ru

Сборная России по хоккею обеспечила себе первое место в группе B и вышла в четвертьфинал Олимпийский игр в Пекине. Сборные Чехии и Швейцарии сыграли вничью.

Российские хоккеисты одержали две победы в двух матчах группового этапа: над сборными Швейцарии (1:0) и Дании (2:0). В турнирной таблице группы B сборная ОКР занимает первую строчку с 6 очками.

Фото: olympic.ru

Напомним, Татарстан на зимних Олимпийских играх в Пекине представляют хоккеисты «Ак Барса» Дмитрий Воронков и Тимур Билялов.

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