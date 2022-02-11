В Татарстане создадут молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс»
В Татарстане появится молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Учреждение будет проводить мероприятия по работе с детьми и молодежью. Учредитель центра — Минмолодежи РТ. Ведомству поручено утвердить устав учреждения.
В 2019 году молодежный центр «Ак Барс» в Казани признали банкротом. О причинах закрытия центра — в материале «Реального времени».
В конце января стало известно, что Министерство по делам молодежи Татарстана проведет конкурс для предоставления грантов некоммерческим организациям и физлицам на реализацию проектов в сфере молодежной политики. Максимальный размер гранта для организации составляет 1 млн рублей, для физлиц — 300 тысяч рублей.
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