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В Татарстане создадут молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс»

12:59, 11.02.2022
В Татарстане создадут молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс»
Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане появится молодежный центр «Сэлэт — Ак Барс». Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Учреждение будет проводить мероприятия по работе с детьми и молодежью. Учредитель центра — Минмолодежи РТ. Ведомству поручено утвердить устав учреждения.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В 2019 году молодежный центр «Ак Барс» в Казани признали банкротом. О причинах закрытия центра — в материале «Реального времени».

В конце января стало известно, что Министерство по делам молодежи Татарстана проведет конкурс для предоставления грантов некоммерческим организациям и физлицам на реализацию проектов в сфере молодежной политики. Максимальный размер гранта для организации составляет 1 млн рублей, для физлиц — 300 тысяч рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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