В Минздраве Татарстана рассказали, как получить QR-код по результатам теста на антитела к COVID-19

Главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов разъяснил, как получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу.

— В зачет принимаются любые результаты антител в независимости от метода, то есть либо качественные, либо количественные. Гражданин формирует заявление о выдаче данной информации на портале «Госуслуги». После сдачи теста на наличие антител лаборатория в автоматическом режиме присылает результат на портал. Таким образом, заявление, оформленное на портале «Госуслуги», в автоматическом режиме рассматривается в течение трех дней, и, соответственно, данному гражданину выдается сертификат с указанием, что он прошел тест на наличие антител.

Напомним, QR-код по результатам теста на антитела будет выдаваться с 21 февраля. В сертификате должны быть сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавируса. Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит 6 месяцев с даты получения.

Если гражданин, отметил Лопушов, ранее сдавал ПЦР-тест, но обращался за медпомощью и не был внесен в федеральный регистр больных, то его результат тоже направляется на портал «Госуслуги», и человек получает сертификат, который действует год.