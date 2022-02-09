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Российские хоккеисты обыграли Швейцарию в первом матче Олимпиады в Пекине

14:00, 09.02.2022
Российские хоккеисты обыграли Швейцарию в первом матче Олимпиады в Пекине
Фото: ОКР

Россия обыграла Швейцарию в первом хоккейном матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Пекине. Матч закончился со счетом 1:0.

Шайбу в первом периоде забросил Антон Слепышев.

За Россию в олимпийском матче сыграл хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Он был в третьем звене.

Заявка ОКР на матч со Швейцарией была следующей:

  • вратари: Федотов (Самонов);
  • 1 звено: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко;
  • 2 звено: Елесин — Яковлев, Галиев — Грицюк — Семенов;
  • 3 звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;
  • 4 звено: Шарипзянов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.

Следующий олимпийский матч россияне проведут 11 февраля. Они сыграют против команды Дании.

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