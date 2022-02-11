Набиуллина: инфляция в России без повышения ключевой ставки могла бы превысить 10%

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему приняли решение в очередной раз повысить ключевую ставку. По ее словам, если бы не эти шаги, то инфляция в стране уже превысила бы отметку в 10%.



Банк России ожидает возвращения инфляции к 4% лишь в середине 2023 года, отметила Набиуллина. Пока же перелома в динамике роста потребительских цен в стране не произошло, хотя регулятор ожидал этого.

Сегодня Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Теперь она составляет 9,5%.

Фото: cbr.ru

Это первое повышение ключевой ставки в 2022 году. Центробанк напомнил, что проводит денежно-кредитную политику, которая направлена на возвращение инфляции к 4%.

