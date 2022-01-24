Итоги дня: кровавая драма в Татарстане, дополнительные силы НАТО в Европе, ЦБ приостановил покупку валюты
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 24 января.
- В одном из домов в селе Мелекес Тукаевского района Татарстана обнаружили тела 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с множественными колото-резаными ранениями. Затем на стоянке в Елабужском районе обнаружили тело 25-летнего мужа одной из потерпевших. Предположительно, он расправился с девушками, с одной из которых парень сыграл свадьбу несколько дней назад, и покончил с собой. Подробности — в материале «Реального времени».
- Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале призвал задержать руководителя «Комитета против пыток», члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвав их террористами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал его высказывание, отметив, что он выражает не позицию федерального центра, а свое личное мнение или мнение главы республики.
- Также Песков сообщил, что в Кремле не исключают возможной провокации со стороны Украины в Донбассе. По его словам, на данный момент существует высокий уровень угрозы, так как Украина «концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения». Российские власти считают, что там готовятся к наступательным действиям.
- Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев сообщил, что на этой неделе Казань ожидает снежная погода. Это связано с тем, что в столицу Татарстана приходят циклоны с Северной Атлантики. В Гидрометцентре РТ сообщили, что на этой неделе в республике похолодает. Днем синоптики прогнозируют до -15 градусов, а ночью — до -24 градусов.
- НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины — якобы Россия продолжает наращивать военную мощь в этом государстве и вокруг него. В заявлении говорится, что союзники по альянсу приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведке страны пора перейти к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов. По его словам, в настоящее время суверенитету, территориальной целостности и единству Украины грозит опасность и в такое время решающую роль играет эффективная разведка.
- Сегодня Мосгорсуд оставил ректора КФУ Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, в СИЗО. Адвокатам не удалось добиться его освобождения из-под стражи. В СИЗО Гафуров находится с 22 декабря 2021 года.
- В мэрии Казани признали проблему со снежными завалами на дорогах и во дворах за последнее время — сообщили, что имелись факты недопустимо длительного невывоза снега с проезжей части. Проблема в нехватке рабочих рук, рассказал глава исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров: дорожников смогли набрать только на одну смену, которой при таких снегопадах совсем не хватает. В некоторых МУПах уже повысили зарплату водителей погрузчиков на треть. Но возможно ли набрать водителей в нужном количестве в разгар зимы — большой вопрос. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что в Тукаевском районе Татарстана решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за сообщения о минировании в школе в селе Биклянь. Директору одной из школ села поступило СМС-сообщение, в котором неизвестный требовал миллион рублей, иначе он угрожал взорвать здание учебного заведения. Всех находящихся в школе спешно эвакуировали.
Экстренные службы проверили здание школы, но взрывного устройства не обнаружили.
- Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января 2022 года. Решение о возобновлении операций по покупке валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Когда это произойдет, еще неизвестно.
- Налог на доходы с депозитов жителей России, который ранее предполагался как налог на вклады суммой более 1 млн рублей, частично затронет сбережения с меньшей суммой. Это произойдет в том случае, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тысячи рублей. Замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина сообщила, что налог может затронуть и депозиты с суммой от 700 тысяч рублей.
- Чемпионат мира по водным видам спорта в японской Фукуоке перенесли на 2023 год в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Соревнования должны были пройти в мае 2022 года. Однако даже с учетом этого чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет в Казани, сообщил президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о ходе реализации инвестиционных проектов и планах по наращиванию взаимодействия с казахстанскими партнерами на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Ранее президент республики на встрече с премьер-министром страны Алиханом Смаиловым сообщил, что за 9 месяцев 2021 года татарстано-казахстанский товарооборот составил $441 миллион. Также он посетил Акмолинский автоцентр КАМАЗа в Казахстане, где осмотрел склад и монтажный центр спецтехники.
- Прокуратура Тукаевского района начала проверку законности трудоустройства бывшего директора челнинского драматического театра Рашата Файзерахманова на пост главы управления культуры Тукаевского района. В сентябре 2020 года его признали виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 300 тысяч рублей и приговорили к двум годам условно. Еще по двум эпизодам злоупотреблений, связанных с получением премий, суд оправдал Файзерахманова и признал право на реабилитацию.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нулевой участок автодороги М-12 запустят в 2022 году. Полностью завершить строительство федеральной трассы, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, планируется за три года, сообщил он и подчеркнул, что для этого «мобилизованы все силы».
- В 2021 году один из жителей Казани установил антирекорд, получив 29 штрафов за парковку на газоне. За нарушения ему пришлось заплатить 58 тысяч рублей, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города. Всего в прошлом году за парковку автомобилей на озелененных территориях столицы Татарстана составили 32 743 административных материала, а за нарушение правил благоустройства в городе — 37 298 материалов.
- Казань заняла пятое место в рейтинге городов России по доступности высокооплачиваемой работы. Город набрал 2,5 балла из 5 возможных, об этом говорят данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Абсолютным лидером по доступности высокооплачиваемой работы стала Москва — 2,8 балла из 5. В тройке городов, обогнавших столицу Татарстана, — Екатеринбург и Пермь: доступность хорошей работы в них оценили в 2,57 и 2,56 балла соответственно.
- Политолог Константин Двинский на днях опубликовал в «Яндекс.Дзене» реакцию на предложение экс-главы Минфина РФ Алексея Кудрина Татарстану и другим крупным региональным миллионникам создать мегаагломерации по примеру Москвы. По словам Двинского, такое решение — путь к гибели страны. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Забайкалье стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку. За нападения животных на людей необходимо ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию в регионах. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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