Политолог о мегаагломерациях: «Чем руководствуются Кудрин и Хуснуллин — непонятно. Это путь к гибели страны»

Фото: инстаграм-аккаунт Марата Хуснуллина

Кудрин: «В противовес Москве нужно создать несколько крутых агломераций»

«Апологет госкапитализма», принадлежащий к крылу экономистов-государственников, политолог Константин Двинский на днях опубликовал в «Яндекс.Дзене» реакцию на нашумевшее предложение экс-главы Минфина РФ Алексея Кудрина Татарстану и другим крупным региональным миллионникам создать мегаагломерации по примеру Москвы.

Напомним, о необходимости укрупнения региональной агломерации Кудрин высказался в прошлую пятницу на стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан».

— Мы считаем, что таким может быть регион, который объединяет 8—9 млн человек. Вот это уже может быть центром международного уровня. Надо подумать над тем, что поволжская агломерация, метрополия будут в интересах Татарстана, — заявил он. — Вокруг удачное расположение городов, вы получите не только рынок для себя, но и центр по обновлению трудовых ресурсов. Подумайте над этим, — посоветовал Кудрин.



Фото: Роман Хасаев

Глава Счетной палаты раскрыл свою логику:

— Единственный центр в России, который может соответствовать мировому уровню, это Москва. Санкт-Петербург с пятью миллионами слабоват для того, чтобы быть энергичным прорывным регионом, — считает он. — Тем не менее доля Москвы и Питера в ВВП страны увеличивается. К 2050 году она вырастет по инерции до 40%, — прогнозирует он. — Может, [мэр Москвы Сергей] Собянин и обидится, но пока он высасывает все силы. Им нефть не надо! У них синергия такая, что качество жизни, среда, все хотят туда уехать. Как туда приезжаешь, качество жизни выше, зарплаты выше и рабочее место быстрее находишь, чем в регионах. В противовес Москве нужно создать несколько крутых агломераций — в Екатеринбурге, Поволжье, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Частично Новосибирск, Томск. Они способны вытянуть.

При этом Кудрина поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов:

— Что касается создания мегаагломерации, то мы — за. Мы же не обсуждаем территориальные [притязания]… Каждая территория суверенна, пусть она будет. Важно выстроить связи с Башкортостаном, Самарской, Ульяновской областями и Удмуртией. Мы все выиграем.

По мнению Двинского, так называемая «татарская партия» в федеральном центре во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в этом вопросе примкнула к системным либералам, готовящимся нанести мощный удар по России. С разрешения автора «Реальное время» публикует колонку Двинского.



Фото: tatarstan.ru

Двинский: «Ключевым свойством агломерации является массовая застройка «человейниками», которые в народе уже прозвали «хуснуллинками»

К сожалению, наши опасения подтвердились. Мы имеем сложившийся тактический союз, который образовался между главным системным либералом России Алексеем Кудриным и вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Речь идет об агломерационной стратегии России. Сислибы готовятся нанести куда более сильный удар по нашей стране, чем все предыдущие удары. Контроль Центробанка со стороны МВФ, изъятие триллионов рублей из экономики, огромный отток капитала — все эти вещи исправить можно. Однако в том случае, если население страны сгонят в несколько десятков агломераций, российской государственности может прийти конец.

Вместо нашей России на карте останутся всего лишь несколько точек, а между ними — обезлюдевшая, выжженная земля. Увы, но государственникам противопоставить здесь нечего.

На днях мы рассказывали об огромных цифрах оттока капитала. Напомним, это стало возможно исключительно благодаря тому курсу, автором которого является Алексей Кудрин и который был реализован в нулевых годах.

Алексей Кудрин обеспечивает теоретическое обоснование и смысловое наполнение агломерационной стратегии. Основная мысль — якобы только агломерации могут обеспечить экономический рост.

Марат Хуснуллин обеспечивает практическую реализацию агломерационной стратегии. Его задача — создавать агломерации быстро и «эффективно». Разумеется, ключевым свойством агломерации является массовая застройка «человейниками», которые в народе уже прозвали «хуснуллинками».



Фото: Максим Платонов

В общем, агломерация, по замыслу Кудрина, должна включать 8—12 млн человек. Таким образом, путем несложных подсчетов мы можем определить, что (исходя из всего населения России) таких агломераций будет 12—18. И всё.

Вы только представляете, что на огромной территории нашей страны останется всего лишь 12—18 точек?

И совершенно непонятно, о каком росте экономики агломераций говорит Кудрин. За 10 лет (2010—2019) ВРП Москвы вырос на 12,4%, в то время как ВВП всей страны вырос на 22%. И это притом что в середине «десятых» мы имели нефтяной шок, который сказался серьезным образом на экономике России, но почти не задел ВРП Москвы.

Наоборот, экономический рост агломераций ограничен объективными факторами. Это можно посмотреть на примере Европы, где еще до кризиса 2020 года уже не знали, как поддерживать рост. В это же время низкая база регионов дает возможность интенсивного развития путем перезапуска реального сектора экономики.

Складывается такое ощущение, что Кудрин живет не в XXI, а в конце XIX — начале XX века. Тогда, действительно, было важно согнать людей в города, поскольку при промышленном переходе требовалось огромное количество рабочих рук. Важно это было во второй половине XX века, когда западная и азиатская экономика сделала рывок за счет урбанизации населения.

Фото: Максим Платонов

Однако сейчас у нас уже полным ходом идет четвертая промышленная революция (в трактовке Глазьева, а не Шваба). Сейчас нет никакой необходимости запирать людей в мегаполисах. Наоборот, важно создавать небольшие города, имеющие свою специализацию. В качестве удачных примеров можно привести Иннополис или Сириус. Именно там создаются новые передовые продукты, когда ученые и разработчики находятся в своем кругу, а не живут в «человейниках» среди непонятных им людей.

Современные технологии позволяют эффективно (даже более эффективно) коммуницировать на расстоянии. Сфера услуг, когда необходима максимальная концентрация людей в одной точке, уже не является драйвером роста. Это можно посмотреть на примере Москвы.

Необходимо не сгонять людей в агломерации, а, наоборот, «расшивать» страну. Создавать новые специализированные города-пространства. Осваивать пространство на основе малоэтажной застройки.

Но чем руководствуются в своих действиях Кудрин и Хуснуллин — непонятно. Это даже не либерализм, а нечто еще более ужасное. Это путь к гибели страны.

Подготовила Дарья Пинегина