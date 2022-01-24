СМИ: налог на вклады более миллиона рублей может затронуть депозиты от 700 тысяч рублей

Налог на доходы с депозитов жителей России, который ранее предназначался как налог на вклады суммой более 1 млн рублей, частично затронет сбережения с меньшей суммой. Это произойдет в том случае, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тысячи рублей.

Причиной стало повышение ключевой ставки ЦБ, которая за год увеличилась в два раза, а также сопутствующий рост ставок в банках, передает РБК.

Фото: cbr.ru

Как рассказала замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина, налог может затронуть и депозиты с суммой от 700 тысяч рублей.

Недавно сообщалось, что сумма сбережений жителей Татарстана в банках составила почти 712 млрд рублей. За год сумма возросла на 10,8%. Татарстанцы по-прежнему предпочитают вклады в рублях.



Диана Жиленкова