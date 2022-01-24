Профессор КФУ спрогнозировал снежную погоду на этой неделе

Весь январь температура воздуха в Казани была в пределах и выше нормы. Последняя неделя не станет исключением. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

По данным Гидрометцентра России, днем 25 января прогнозируется -11 градусов, в среду — минус 10 градусов, а в четверг и пятницу — минус 12 градусов. К концу недели погода станет теплее. В субботу днем прогнозируется -8, а в воскресенье — минус 6 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Первый месяц зимы выдался на редкость снежным на всей территории России. По состоянию на 24 января в Казани выпало 60 миллиметров осадков, что на 10 миллиметров больше январской нормы. Только за последние три дня выпало 13 миллиметров снега. Сейчас высота снежного покрова составляет 48 сантиметров.

Снег будет идти и на этой неделе, так что высота снежного покрова в Казани увеличится. Это связано с тем, что в столице Татарстана приходят циклоны с Северной Атлантики. Переведенцев назвал такую погоду подходящей для прогулок на свежем воздухе и катания на лыжах, передает пресс-служба КФУ.

Татьяна Леухина