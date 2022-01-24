Минниханов посетил Акмолинский автоцентр КАМАЗа в Казахстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Акмолинский автоцентр КАМАЗа в Казахстане. Там он осмотрел склад и монтажный центр спецтехники.

В прошлом году Акмолинский автоцентр КАМАЗа модернизировали и увеличили количество мест на складе. В 2022-м там намерены нарастить номенклатуру, в том числе по модели К5, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

Отмечается, что по итогам января — сентября 2021 года доля КАМАЗа на рынке новых грузовых автомобилей в Казахстане составила 42%.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан накануне. В составе делегации республики гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.