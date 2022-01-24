Володин призвал ввести ответственность для чиновников за нападения бездомных собак

В Забайкалье стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку: этот случай обнажил существующую проблему. За нападения животных на людей необходимо ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию в регионах. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.



«Местные жители неоднократно обращались за помощью к муниципальным властям. Проблемой бездомных животных никто системно не занимается. До тех пор, пока не случится трагедия», — считает он.

Володин предложил разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Это касается, например, частных приютов для животных. Спикер ГД считает, что можно освободить от налога землю, покупать корма, выделать гранты на строительство приютов, стерилизацию собак.

«Но очевидно одно: сводить счеты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации. Этот вопрос необходимо решать цивилизованно и достойно», — написал он в своем Telegram.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вчера поручил расследовать дело о гибели 7-летней девочки, на которую напали собаки в Забайкальском крае. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

Также Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев нападения бродячих собак на людей.

Маргарита Головатенко