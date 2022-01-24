В последнюю неделю января в Татарстане похолодает: днем прогнозируется до -15 градусов, ночью — до -24°С

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе в Татарстане похолодает, сообщили в Гидрометцентре РТ. Днем синоптики прогнозируют до -15 градусов, а ночью до -24 градусов.

Во вторник и среду, 25 и 26 января, в Татарстане существенных осадков не ожидается, однако днем 26 января из-за близости атмосферного фронта местами возможен небольшой снег. Ночью и утром похолодает до -15..-20°С, а при прояснениях температура опустится до -24°С. Днем прогнозируется 8—15 градусов мороза. В отдельных районах республики туман.

В четверг и пятницу, 27—28 января, в Татарстане местами пройдет небольшой снег. Ночью ожидается до -12..-18 градусов. Дневные температуры составят от -8 до -13 градусов.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу, 29 января, в Татарстане ожидается небольшой снег. Ночью похолодает до -15..-20°С, а в низких районах при прояснениях до -24°. Дневные температуры составят от -7 до -12 градусов.

В Гидрометцентре РТ рассказали, что накануне в Татарстане была умеренно-морозная погода со снегом, ночью на западе республики местами наблюдался туман. Дневные температуры составили -6..-9°С, ночные — от -9 до -16°С. Сегодня днем снег прекратился, похолодало до -7..-14 градусов.