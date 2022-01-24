Минниханов: за 9 месяцев 2021 года татарстано-казахстанский товарооборот составил $441 млн

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым сообщил, что за 9 месяцев 2021 года татарстано-казахстанский товарооборот составил $441 миллион. Основными сферами для сотрудничества двух республик он назвал энергетику, промышленность, сельское хозяйство, нефтехимию и газомоторное топливо.

— Казахстан — один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана, — обратил внимание Минниханов.

Смаилов в свою очередь добавил, что РТ занимает особое место в партнерстве Казахстана с Россией. От него поступило предложение активизировать бизнес-миссии.

— У нас большой потенциал в сотрудничестве, уверен в ближайшие годы можем нарастить наш товарооборот до одного миллиарда долларов, — заявил премьер-министр Казахстана.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день в Костанае строятся заводы по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники КАМАЗа, а в Карагандинской области начато строительство шинного производства совместного предприятия «Татнефти» и ГК «Аллюр», сообщили в пресс-службе президента Татарстана.



Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан накануне. В составе делегации республики гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Сегодня президент Татарстана посетил Акмолинский автоцентр КАМАЗа.



В казанском Кремле после массовых беспорядков в Казахстане заявили, что они не сказались на татарстано-казахстанских отношениях. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заверила, что все проекты республики в Казахстане продолжаются.

