Хуснуллин: нулевой участок М-12 запустят в 2022 году

Нулевой участок автодороги М-12 запустят в 2022 году, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.



Полностью завершить строительство федеральной трассы, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, планируется за три года, сообщил он и подчеркнул, что для этого «мобилизованы все силы».

Хуснуллин также сообщил, что по итогам 2021 года планы по дорожному строительству в России перевыполнены. Контракты по дорожным работам заключили порядка 70% регионов.



Ранее Хуснуллин называл стоимость нулевого участка автодороги Москва — Казань — 80 млрд рублей. Он расположен в пригороде Москвы. В связи с большой плотностью застройки на участке вице-премьер упоминал, что работа на нем идет в тяжелых условиях. На нулевом этапе строительства создаются инженерные коммуникации и сооружения, находящиеся на отметке нулевого уровня.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее Хуснуллин выразил уверенность, что трасса М-12 Москва — Казань будет построена вовремя. В конце декабря стало известно, что стоимость строящейся автотрассы от Москвы до Казани выросла в цене на 200 млрд рублей. В новогодние праздники строительство М-12 тоже не останавливалось.

Маргарита Головатенко