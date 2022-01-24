ЧМ по водным видам спорта пройдет в Казани, несмотря на перенос турнира 2022 года

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов (архив)

Чемпионат мира по водным видам спорта в японской Фукуоке перенесли на 2023 год в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Соревнования должны были пройти в мае 2022 года.



Однако даже с учетом этого чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года пройдет в Казани, сообщил президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников.

Чемпионат мира должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года, но его перенесли на 13—29 мая 2022 года из-за переноса Олимпиады в Токио. За перенос ЧМ на 2023-й проголосовали на заседании бюро FINA, информирует ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в декабре WADA полностью разрешило проведение в Казани чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году.

Маргарита Головатенко