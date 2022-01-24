В Тукаевском районе Татарстана эвакуировали школу из-за сообщения о бомбе

В селе Биклянь Тукаевского района Татарстана из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу. Об этом передает телеканал НТР 24 со ссылкой на местного жителя.

По имеющейся информации, директору одной из местных школ пришло СМС-сообщение, в котором неизвестный требовал миллион рублей, иначе он взорвет здание учебного заведения. Всех находящихся в школе спешно эвакуировали.

Экстренные службы проверили здание школы, но взрывного устройства не обнаружили. Личность автора сообщения об угрозе устанавливается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Керчи были эвакуированы все школы из-за сообщений о минировании. В тот же день подобные сообщения получили власти Симферополя. Все ученики были отпущены домой.

В конце декабря прошлого года в несколько школ Казани тоже поступили сообщения о минировании. Речь шла о школах №58, 18, 39 и 177.



Дарья Акимова