В 2021 году житель Казани получил 29 штрафов за парковку на газоне — это антирекорд

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В 2021 году один из жителей Казани установил антирекорд, получив 29 штрафов за парковку на газоне. За нарушения ему пришлось заплатить 58 тысяч рублей, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.

Среди нарушителей в 2021-м были и юридические лица. Так, на местную компанию каршеринга из-за ее клиентов наложили 2,2 миллиона рублей штрафов за парковку на газоне.

Всего в прошлом году за парковку автомобилей на озелененных территориях в Казани составили 32 743 административных материала. Всего за нарушение правил благоустройства в городе за 2021 год составили 37 298 материалов.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Напомним, в Казани в будни плата за парковку взимается с 08.00 до 19.00. В выходные и праздничные дни парковки работают бесплатно, в том числе и по субботам. В городском Комитете по транспорту рекомендуют водителям следить за предписаниями дорожных знаков и обращать внимание на информационные указатели и щиты.

Автомобилистов, которые оставляют свои машины на муниципальных парковках без номеров или с прикрытыми номерами, ждет блокировка колес. Такую меру власти Казани внедрили с конца декабря 2021-го.