Центробанк принял решение приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила

Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15.00 мск 24 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в сообщении.

Решение о возобновлении операций по покупке валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Когда это произойдет, еще неизвестно. В Центробанке сообщают, что отслеживают ситуацию на рынке и имеют достаточно инструментов для предотвращении угроз финансовой стабильности.

Фото: Анна Сейтумерова

По данным Московской биржи, сегодня впервые с 20 июля 2021 года курс евро поднялся выше 89 рублей. Также доллар превысил показатель в 78 рублей. Это произошло впервые с апреля 2021 года.



Дарья Акимова