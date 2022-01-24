Песков о возможной провокации Украины в Донбассе: «Угроза есть, и сейчас она очень высока»

В Кремле не исключают возможной провокации со стороны Украины в Донбассе. Российские власти считают, что там готовятся к наступательным действиям.

— Угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее, — оценил ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом относительно сроков возможных провокационных действий со стороны Украины он не дал ответа.

Песков обратил внимание, что Украина «концентрирует огромное количество сил и средств на линии соприкосновения». Это вызывает обеспокоенность Кремля, пишет RT.

— И, действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции, — считает Песков.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации, в котором призвал не паниковать население страны из-за новостей о возможном вторжении России. При этом обратил внимание, что государство готово к обороне. Сегодня он созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины для обсуждения мер от внутренних и внешних угроз.



Сегодня же НАТО сообщило, что направляет дополнительные силы в Восточную Европу. Причиной стала ситуация вокруг Украины — якобы Россия продолжает наращивать военную мощь в этом государстве и вокруг него.

