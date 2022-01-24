Екатеринбург и Пермь обогнали Казань в рейтинге городов РФ по доступности высокооплачиваемой работы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казань заняла пятое место в рейтинге городов России по доступности высокооплачиваемой работы. Город набрал 2,5 балла из 5 возможных, об этом говорят данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 9 тысяч представителей экономически активного населения городов-миллионников.



Абсолютным лидером по доступности высокооплачиваемой работы стала Москва — 2,8 балла из 5. В тройке городов, обогнавших столицу Татарстана, — Екатеринбург и Пермь: доступность хорошей работы в них оценили в 2,57 и 2,56 балла соответственно.

На четвертом месте в рейтинге — Санкт-Петербург. Вероятность найти работу с хорошей зарплатой в среднем на 2,54 балла. После Казани в списке городов — Красноярск и Самара: их жители оценивают вероятность найти работу с хорошей зарплатой в среднем на 2,47 балла и 2,42 балла из 5.

Сложнее всего найти высокооплачиваемую работу жителям Новосибирска, Челябинска и Воронежа: доступность высокооплачиваемой работы в среднем здесь составляет 2,38, 2,37 и 2,29 балла соответственно. В Ростове-на-Дону возможность устройства на работу с хорошим заработком оценивается в среднем на 2,22 балла, в Нижнем Новгороде — на 2,21 балла, в Краснодаре — на 2,19 балла, в Уфе — на 2,18 балла.

Шанс найти работу с высокой зарплатой, согласно оценкам, небольшой в таких городах, как Волгоград и Омск: местные жители оценили его в среднем на 1,89 и 2,09 балла соответственно.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В недавнем исследовании приводились данные о том, что в Казани водитель-курьер может заработать до 100 тысяч рублей. При этом средняя зарплата курьеров в городе составляет 48 тысяч рублей. Много это или мало — разбиралось «Реальное время».

Маргарита Головатенко