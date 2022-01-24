НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины

НАТО направляет дополнительные силы в Восточную Европу. Причиной стала ситуация вокруг Украины — якобы Россия продолжает наращивать военную мощь в этом государстве и вокруг него.

В заявлении говорится, что союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе. Тем самым укрепляется сдерживание и оборона союзников, говорится в заявлении альянса, распространенном в Брюсселе.



В середине января посольство России в Вашингтоне назвало вбросом заявления США о «вторжении» на Украину. Отмечалось, что американская сторона описывает сценарии подобных провокаций в деталях, но не приводит доказательств, что «подтверждает непрекращающееся информационное давление» на РФ.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после чего заявил, что «Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу». Он считает, что ситуация на Украине требует «пристального внимания», однако это не повод «сводить к ней всю проблему евробезопасности».



Диана Жиленкова