Прокуратура проверит законность назначения судимого главы райуправления культуры в Татарстане

Управление культуры Тукаевского района Татарстана возглавил бывший директор челнинского драматического театра Рашат Файзерахманов. По данным СМИ, его представили сегодня.

Интересно, что в сентябре 2020 года Файзерахманова приговорили у двум годам условно с таким же испытательным сроком. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 300 тысяч рублей и присвоении имущества театра. Еще по двум эпизодам злоупотреблений, связанных с получением премий, суд оправдал Файзерахманова и признал право на реабилитацию.

На следствии экс-директор челнинского драматического театра частично признал вину в злоупотреблениях с трудоустройством «мертвых душ». По его версии, деньги шли на проведение Сабантуя, гастроли театра и сувениры для VIP-гостей. А для личных нужд он временно использовал лишь театральный фургон для декораций — хранил в нем садовый инвентарь.

В связи с этим прокуратура Тукаевского района начала проверять законность трудоустройства чиновника, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана. Издание также направила запрос в пресс-служб муниципалитета.

Файзерахманов окончил Казанский государственный институт культуры по специальности «режиссура и актерское мастерство». Также является выпускником юридического факультета Удмуртского государственного университета. В 2007 году возглавил татарский драмтеатр в Челнах, где проработал 12 лет.

Дарья Пинегина, Ирина Плотникова