Итоги дня: деньги за вакцинацию, смарт-карта вместо паспорта, жара в Татарстане до +39 градусов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 18 августа:
- В России запустят программу поощрения граждан, сделавших прививку от COVID-19. В розыгрыше призов смогут принять участие люди старше 18 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ожидается, что выиграют 1 тыс. человек, каждый из них получит по 100 тыс. рублей. Розыгрыш будет проходить с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.
- Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта на смарт-карту будет необязательной. Министр добавил, что россияне будут сами решать, хотят они «поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне» или нет. Весной сообщалось, что внедрять электронные паспорта в России планируется не позднее июля 2023 года. При этом для жителей Москвы услуга по их оформлению и получению станет доступна уже с 1 декабря текущего года.
- Муфтият Татарстана поддержал молодых мусульманок, которых обругали две женщины за то, что те помочили ноги в реке. Эксперты шариатской службы ДУМ РТ разъяснили, что мусульманин в первую очередь должен следить за собой. Оценивать других людей, по мнению духовенства, неправильно. Вмешиваться допустимо, только если это противоречит общественному порядку. Накануне в соцсети появилось видео, как две отдыхающие женщины нецензурными выражениями обругали двух девушек в мусульманской одежде, которые решили помочить ноги в реке. Нетрезвые дамы заявили, что девушки с голыми ногами позорят религию. В МВД Татарстана сообщили, что проводят проверку по факту инцидента.
- В Набережных Челнах назначили директора МУП «Горкоммунхоз». Должность занял Альвир Аглуллин. Ранее он занимал пост директора в ООО «Альта-Транс» и ООО «Альтатранс». До этого с января 2021 года исполняющим обязанности директора МУП «Горкоммунхоз» был Фаил Камалов. С 2014 года почти семь лет возглавлял компанию Минефанис Хабибуллин.
- В Казани собираются привести в порядок комплекс зданий Городской думы. Дирекция по конкурентной политике и закупкам заказала разработку соответствующей документации и готова потратить на это 66 млн рублей из городского бюджета. Научно-проектная документация понадобится на капремонт домов №1, 3, 5 и 7/1 по улице Кремлевской. Как пояснили «Реальному времени» в мэрии Казани, дом №1 и дом №7 являются объектами культурного наследия, из-за чего возникают повышенные требования к их ремонту, и это приводит к существенному удорожанию работ. А одно из зданий вовсе законсервировано.
- Этим летом в Татарстане установилась аномальная жара, и, судя по прогнозам синоптиков, завершится она еще не скоро. Сложившуюся ситуацию «Реальному времени» прокомментировал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. Переведенцев заявил, что практически весь летний период оказался засушливым. Он напомнил о подобной ситуации в 2010 году, но тогда не было осадков. Между тем МЧС предупредило, что в период с 18 по 23 августа на территории Татарстана столбик термометра поднимется до +37—39 градусов.
- Кабинет министров Татарстана утвердил новую Схему территориального планирования республики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ. Изменения касаются размещения объектов регионального значения — «Многофункционального комплекса по улице С. Хакима в Казани», «Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс», «Квартала юстиции», а также автомобильных дорог регионального значения.
- В Казани с 25 августа по просьбе жителей микрорайона по улицам «Салават купере» начнет ездить общественный транспорт. Автобусный маршрут №62 свяжет между собой два квартала. Протяженность маршрута увеличится на 2,5 км. Сейчас в «Салават купере» завершается установка новых павильонов на остановках «ул. Тансык», «ул. В. Сажинова», «ул. Н. Юсупова», «ул. А. Авзаловой», «ул. Хибинская», «проспект И. Шакирова», «ул. М. Карима» и «проспект Заречье».
- Бизнес-омбудсмен России Борис Титов сообщил, что из-за пандемии коронавируса в стране закрылись всего менее 3% предприятий. Большинство заведений общепита и ивент-предприятий продолжают работать, отметил он. Однако экономическая ситуация в России в условиях пандемии по-прежнему остается непростой. Предприниматели не могут утверждать, что их бизнес может быстро расти, обратил внимание Титов.
- Таиланд разрешил въезд в туристические районы привитым российской вакциной «Спутник V», сообщили в российском посольстве. Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутника V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе «песочниц» — это отдельные курортные зоны королевства, в частности Пхукет.
- Кубок Стэнли приедет в Нижнекамск 9 сентября. «Хорошая новость! Вчера разговаривал с Михаилом Сергачевым — 9 сентября Кубок Стэнли приедет в Нижнекамск!» — сообщил сегодня мэр города Айдар Метшин.
- В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего мальчика на реке Каме. Подросток утонул вчера днем. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование взяли на особый контроль в прокуратуре. Мальчик утонул в районе поселка Элеваторная Гора в Челнах. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Челнов Айдар Салимуллин.
- В условиях активной мутации коронавируса обезопасить себя и близких от заражения ковидом или сложного течения заболевания этой опасной вирусной инфекцией поможет повторная вакцинация, считает главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Как он отметил, в первую очередь введение противоковидной прививки поможет защитить организм от мутировавших штаммов коронавируса, в частности вируса «дельта».
- Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сообщило, что Эмираты приняли на своей территории покинувшего Афганистан президента Ашрафа Гани и его семью. Они были приняты в стране по гуманитарным соображениям, рассказали в ведомстве.
- Темы Афганистана, Украины и Белоруссии будут подняты во время визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа. В этот день она встретится с президентом России Владимиром Путиным.
- Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что власти страны намерены судить движение «Талибан»*, пришедшее к власти в Афганистане, по их действиям. «Мы не не доверяем или доверяем», — обратил он внимание.
- Последствия авантюры организаторов августовского путча 1991 году оказались катастрофическими. Они несут ответственность за развал СССР. Такое мнение высказал экс-президент СССР Михаил Горбачев в заявлении, распространенном в преддверии 30-й годовщины августовского путча Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП).
- В Набережных Челнах за 23,4 млн рублей капитально отремонтируют почти километровый участок трамвайных путей на проспекте Сююмбике — он располагается между остановками «Аптека» и «Татарстан». Тендер размещен на сайте госзакупок.
- В Татарстане в Альметьевском районе, вблизи села Старое Суркино, на границе с Лениногорским районом, произошел природный пожар. Сообщение о возгорании поступило 18 августа в 13.26. К 14.58 пожар удалось локализовать. Открытое горение ликвидировали в 15.56. Площадь горевшего участка составила 5500 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.
- Казанский (Приволжский) федеральный университет подал в суд на Управление архитектуры и градостроительства исполкома города, следует из данных картотеки суда. Университет хотел оспорить решение об отказе в согласовании проекта размещения средства наружной информации. Суд оставил исковое заявление без движения. Вуз может предоставить до 6 сентября документальные доказательства устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения.
- Татарстан остается одним из крупных партнеров Казахстана в структуре российско-казахстанского сотрудничества, а товарооборот по итогам прошлого года превысил $630 млн (+14%). Что касается товарооборота между Россией и Казахстаном, то отмечается, что он вышел на показатели допандемийного периода — в первом полугодии вырос на 34%, до $13 миллиардов.
- Врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России по футболу. Безуглов возглавлял медицинский штаб национальной сборной с 2012 года, а в июле получил должность главного врача ЦСКА. Бутовский работал в сборной России с 2014 года.
*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.
Алексей НечаевОбществоВласть Татарстан Метшин Айдар РаисовичЛопушов Дмитрий Владимирович
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