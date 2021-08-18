В Челнах отремонтируют километр трамвайных путей на проспекте Сююмбике за 23,4 млн рублей

В Набережных Челнах за 23,4 млн рублей капитально отремонтируют почти километровый участок трамвайных путей на проспекте Сююмбике — он располагается между остановками «Аптека» и «Татарстан». Тендер размещен на сайте госзакупок.

В список работ входят:

Разборка пути из рельсов;

Укладка прямых участков пути рельсами типа Р-65;

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебеня и т.д.

В конце мая в Набережных Челнах утвердили расходы в размере 20 млн рублей на создание проектно-сметной документации для строительства трамвайной ветки в районе Замелекесье. Недавно стало известно, что проектирование этой трамвайной линии будет проходить в два этапа. Маршрут пути будет следующим: начиная с поворота Набережночелнинского проспекта до Сармановского тракта по проспекту Фоменко до кольца первой автодороги.

