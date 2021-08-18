По микрорайону «Салават купере» в Казани начнет курсировать автобус
В Казани с 25 августа по просьбе жителей микрорайона по улицам «Салават купере» начнет ездить общественный транспорт. Автобусный маршрут №62 свяжет между собой два квартала.
Протяженность маршрута увеличится на 2,5 км. Сейчас в «Салават купере» завершается установка новых павильонов на остановках «ул. Тансык», «ул. В. Сажинова», «ул. Н. Юсупова», «ул. А. Авзаловой», «ул. Хибинская», «проспект И. Шакирова», «ул. М. Карима» и «проспект Заречье».
Каждый день на маршрут будут выходить 14 автобусов. Время ожидания транспорта составит 15 минут, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.
Кроме того, автобусы запустят для школьников микрорайона. Они будут развозить в близлежащие школы учащихся, в том числе первоклассников, зачисленных в гимназию №189 «Заман» и новый лицей №188 «Бионика». Ожидается, что ежедневно ездить на школьных автобусах будут 200 учеников.
В прошлом году жители «Салават купере» жаловались на транспортную проблему удаленного соципотечного района. Властям Казани удалось договориться с РЖД о запуске бесплатного автобуса до Юдино. Оттуда некоторые жители района смогли отправляться в Казань на электричке, что позволило несколько разгрузить дороги и общественный транспорт. Однако с декабря автобус перестал ходить.
В сентябре прошлого года власти столицы Татарстана рассказывали о планах запустить из ЖК «Салават купере» метробус.
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