По микрорайону «Салават купере» в Казани начнет курсировать автобус

В Казани с 25 августа по просьбе жителей микрорайона по улицам «Салават купере» начнет ездить общественный транспорт. Автобусный маршрут №62 свяжет между собой два квартала.

Протяженность маршрута увеличится на 2,5 км. Сейчас в «Салават купере» завершается установка новых павильонов на остановках «ул. Тансык», «ул. В. Сажинова», «ул. Н. Юсупова», «ул. А. Авзаловой», «ул. Хибинская», «проспект И. Шакирова», «ул. М. Карима» и «проспект Заречье».

Фото: kzn.ru

Каждый день на маршрут будут выходить 14 автобусов. Время ожидания транспорта составит 15 минут, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Кроме того, автобусы запустят для школьников микрорайона. Они будут развозить в близлежащие школы учащихся, в том числе первоклассников, зачисленных в гимназию №189 «Заман» и новый лицей №188 «Бионика». Ожидается, что ежедневно ездить на школьных автобусах будут 200 учеников.

В прошлом году жители «Салават купере» жаловались на транспортную проблему удаленного соципотечного района. Властям Казани удалось договориться с РЖД о запуске бесплатного автобуса до Юдино. Оттуда некоторые жители района смогли отправляться в Казань на электричке, что позволило несколько разгрузить дороги и общественный транспорт. Однако с декабря автобус перестал ходить.

В сентябре прошлого года власти столицы Татарстана рассказывали о планах запустить из ЖК «Салават купере» метробус.

