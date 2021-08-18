Кубок Стэнли приедет в Нижнекамск в сентябре

Кубок Стэнли приедет в Нижнекамск 9 сентября. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

«Хорошая новость! Вчера разговаривал с Михаилом Сергачевым — 9 сентября Кубок Стэнли приедет в Нижнекамск!», — говорится в сообщении.

Защитник клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев пообещал привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск в июле.

В мае в город привозили на два дня Кубок Гагарина.

