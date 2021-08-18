В Казани отремонтируют комплекс зданий Гордумы

Фото: Роман Хасаев

66 миллионов за проект

В Казани собираются привести в порядок комплекс зданий Городской думы. Дирекция по конкурентной политике и закупкам заказала разработку соответствующей документации и готова потратить на это 66 млн рублей из городского бюджета.

Научно-проектная документация понадобится на капремонт дома №1 по улице Кремлевской и приспособление его для современного использования — речь идет об объекте культурного наследия федерального значения «Здание городской управы», которое было восстановлено в 1843—1846 годах. В разное время в здании, расположенном в самом начале улицы напротив Кремля, размещались органы городской администрации, а сейчас тут заседает Казанская городская дума и располагается мэрия города.

Еще в комплекс входят здания под номерами 3, 5 и 7/1 — для этих трех необходимо разработать проектно-сметную документацию с экспертизой по реконструкции объектов. Причем дом под номером 7 является объектом культурного наследия республиканского значения XVIII века постройки.

Дом под номером 7 является объектом культурного наследия республиканского значения XVIII века. Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Смета, помимо разработки документов, включает экспертизу документов и историко-культурную экспертизу. По всем зданиям нужно разработать эскизный проект и генплан, а после согласовать их с компетентными органами. В список работ входят и инженерно-геологические, геодезические, экологические, археологические изыскания.

Подрядчик должен будет оценить состояние конструкций комплекса, чтобы определить можно ли дальше использовать объекты по своему функциональному назначению, оценить соответствие их требованиям, а также определить дефекты.

Почему так дорого

Как пояснили «Реальному времени» в мэрии Казани, дом №1 и дом №7 являются объектами культурного наследия, из-за чего возникают повышенные требования к их ремонту, и это приводит к существенному удорожанию работ. А одно из зданий вовсе законсервировано.

Подрядчик должен будет оценить состояние конструкций комплекса. Фото: мэрия Казани

Во всех зданиях требуется обновить кровлю, фасад, инженерные коммуникации, частично заменить окна, систему водоснабжения и т.д. Сейчас в трех зданиях работает около 450 человек.

Дарья Пинегина