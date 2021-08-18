В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего подростка на Каме

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего мальчика на реке Кама. Подросток утонул вчера днем. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Расследование взяли на особый контроль в прокуратуре.

Мальчик утонул в районе поселка Элеваторная Гора в Челнах. На место происшествия выезжал заместитель прокурора Челнов Айдар Салимуллин.



На прошлой неделе в Татарстане прокуратура взяла на контроль проверку по факту смерти 12-летнего ребенка, который утонул в Свияге в Буинском районе. После этого ЧП правоохранительные органы также возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Татьяна Леухина