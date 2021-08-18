Постпред РФ при ООН заявил, что Россия будет судить «Талибан»* по их действиям

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что власти страны намерены судить движение «Талибан»*, пришедшее к власти в Афганистане, по их действиям. «Мы не не доверяем или доверяем», — обратил он внимание.

Отвечая на вопрос журналистов о том, необходимо ли Совету Безопасности ООН предпринимать больше действий в отношении ситуации в Афганистане, Небензя заявил, что все зависит от того, как будут там развиваться события, пишет ТАСС.

Напомним, 15 августа, после взятия Кабула талибами*, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. Новая власть уже заявила о планах воссоздания Исламского Эмирата Афганистан.

16 августа в российском МИД сообщили, что обстановка в Афганистане и его столице в целом стабилизируется. Талибы (движение запрещено в России как террористическое) «приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий».

Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз признает, что «Талибан»* победил в войне в Афганистане. Однако речи об официальном признании новых властей страны не идет.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Татьяна Демина