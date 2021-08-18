Муфтият Татарстана поддержал мусульманок, которых обругали за босые ноги

Фото: ДУМ РТ

Муфтият Татарстана поддержал молодых мусульманок, которых обругали две женщины за то, что те помочили ноги в реке. Эксперты шариатской службы ДУМ РТ разъяснили, что мусульманин в первую очередь должен следить за собой.

Оценивать других людей, по мнению духовенства, неправильно. Вмешиваться допустимо, только если это противоречит общественному порядку.

«И то мы должны говорить это очень вежливо, а там в принципе ничего такого постыдного не произошло. Прежде всего эти правила должны тебя самого касаться», — прокомментировали в ДУМ РТ изданию «Подъем».

Фото: кадр видео из соцсети

Накануне в соцсети появилось видео, как две отдыхающие женщины нецензурными выражениями обругали двух девушек в мусульманской одежде, которые решили помочить ноги в реке. Нетрезвые дамы заявили, что девушки с голыми ногами позорят религию. В МВД Татарстана прокомментировали, что проводят проверку по факту инцидента.

Ольга Плешкова