Кабмин Татарстана утвердил новую Схему территориального планирования

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Кабинет министров Татарстана утвердил новую Схему территориального планирования республики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Изменения касаются размещения объектов регионального значения — «Многофункционального комплекса по улице С. Хакима в Казани», «Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс», «Квартала юстиции», а также автомобильных дорог регионального значения.

Схема территориального планирования республики уже корректировалась в 2016, 2017, 2018 и в 2020 годах.



Ольга Плешкова