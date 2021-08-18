Кабмин Татарстана утвердил новую Схему территориального планирования
Кабинет министров Татарстана утвердил новую Схему территориального планирования республики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Изменения касаются размещения объектов регионального значения — «Многофункционального комплекса по улице С. Хакима в Казани», «Центра по изучению редких видов кошек «Ак Барс», «Квартала юстиции», а также автомобильных дорог регионального значения.
Схема территориального планирования республики уже корректировалась в 2016, 2017, 2018 и в 2020 годах.
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