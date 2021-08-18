В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за жары до +39 градусов

В Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В период с 18 по 23 августа на территории республики ожидается жара с максимальными температурами до +37—39 градусов. Среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что третья декада августа будет иметь аномалию в плюс восемь градусов. В выходные в Татарстане будет жарко. Аухадеев добавил, что за 120-летнюю историю наблюдений август имел аномалию в более чем пять градусов всего трижды: в 1972, 2010 и 2016 годах.



Татьяна Леухина