Метеоролог: возможно, засушливая погода сохранится и в сентябре
Жара может продлиться и в сентябре
Этим летом в Татарстане установилась аномальная жара, и, судя по прогнозам синоптиков, завершится она еще не скоро. Сложившуюся ситуацию «Реальному времени» прокомментировал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.
— Этот год действительно является из ряда вон выходящим. В теплый период, начиная с мая, среднемесячная температура держалась выше нормы, — отметил эксперт.
Говоря о погоде в конце августа, Переведенцев заявил, что на следующей неделе возможен циклон и фронтальные разделы, которые могут создать опасные метеорологические явления.
Гидрометцентр России дал прогноз, согласно которому в августе будет среднемесячная температура на 1,5 градуса выше нормы. Возможно, засушливая погода сохранится и в сентябре.
Ожидается до +39 градусов
А пока татарстанцев ожидают экстремально жаркие дни — МЧС предупредило, что в период с 18 по 23 августа на территории республики столбик термометра поднимется до +37—39 градусов.
По данным МЧС, среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы. А Аухадеев отмечает, что август имел аномалию более чем в пять градусов всего трижды: в 1972, 2010 и 2016 годах.
— На нашей территории меняется режим осадков. При общем увеличении количества осадков на смену десяти умеренным «дождичкам» приходит один или два «глобальных» ливня, которые выдают сразу месячную норму, — ответил на вопрос о связи погодных условий с глобальным потеплением Тимур Аухадеев.
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