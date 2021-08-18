Метеоролог: возможно, засушливая погода сохранится и в сентябре

Фото: Ринат Назметдинов

Жара может продлиться и в сентябре

Этим летом в Татарстане установилась аномальная жара, и, судя по прогнозам синоптиков, завершится она еще не скоро. Сложившуюся ситуацию «Реальному времени» прокомментировал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

— Этот год действительно является из ряда вон выходящим. В теплый период, начиная с мая, среднемесячная температура держалась выше нормы, — отметил эксперт.

Переведенцев заявил, что практически весь летний период оказался засушливым. Он напомнил о подобной ситуации в 2010 году, но тогда не было осадков. В этом году они есть, однако все равно возможны проблемы со сбором урожая. Установился антициклон, из-за которого практически нет осадков, существует большая опасность возникновения пожаров и проблем в сельском хозяйстве. Южные районы страны в этом году подвержены воздействию циклонов, в Крыму и Краснодарском крае можно было наблюдать потопы.

Говоря о погоде в конце августа, Переведенцев заявил, что на следующей неделе возможен циклон и фронтальные разделы, которые могут создать опасные метеорологические явления.



Гидрометцентр России дал прогноз, согласно которому в августе будет среднемесячная температура на 1,5 градуса выше нормы. Возможно, засушливая погода сохранится и в сентябре.



Ожидается до +39 градусов

А пока татарстанцев ожидают экстремально жаркие дни — МЧС предупредило, что в период с 18 по 23 августа на территории республики столбик термометра поднимется до +37—39 градусов.

— Август этого года выдался аномально теплым. Если разбить месяц на декады, то можно отметить, что первая декада оказалась теплее более чем на пять градусов, вторая декада также имеет аномалию около пяти градусов со знаком «плюс». Согласно прогнозу Гидрометцентра России, третья декада будет иметь аномалию в плюс восемь градусов. Таким образом, третий месяц лета обещает быть экстремально теплым, — рассказал сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

По данным МЧС, среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы. А Аухадеев отмечает, что август имел аномалию более чем в пять градусов всего трижды: в 1972, 2010 и 2016 годах.



— На нашей территории меняется режим осадков. При общем увеличении количества осадков на смену десяти умеренным «дождичкам» приходит один или два «глобальных» ливня, которые выдают сразу месячную норму, — ответил на вопрос о связи погодных условий с глобальным потеплением Тимур Аухадеев.

Алексей Нечаев