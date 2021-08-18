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В Татарстане на границе двух районов произошел лесной пожар

17:05, 18.08.2021
В Татарстане на границе двух районов произошел лесной пожар
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане в Альметьевском районе, вблизи села Старое Суркино, на границе с Лениногорским районом, произошел природный пожар. Сообщение о возгорании поступило 18 августа в 13.26. К 14.58 пожар удалось локализовать.

Открытое горение ликвидировали в 15.56. Площадь горевшего участка составила 5500 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Видео лесного пожара сегодня распространилось в соцсети. На кадрах было видно, как огонь распространяется по кронам деревьев. Пламя поднималось над лесным массивом.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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