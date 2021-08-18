Товарооборот Татарстана и Казахстана в 2020 году вырос на 14%

Фото: пресс-служба президента РТ

Татарстан остается одним из крупных партнеров Казахстана в структуре российско-казахстанского сотрудничества, а товарооборот по итогам прошлого года превысил $630 млн (+14%). Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Что касается товарооборота между Россией и Казахстаном, то отмечается, что он вышел на показатели допандемийного периода — в первом полугодии вырос на 34%, до $13 миллиардов.



Фото: пресс-служба президента РТ

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл в Казахстан в составе российской делегации во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В международном аэропорту Нур-Султана его встретил премьер-министр Аскар Мамин. Сегодня российская делегация посетит Международный финансовый центр, запланировано проведение российско-казахстанских переговоров.



В 2019 году Минниханов сообщал, что татарстано-казахстанский товарооборот за последние 2 года превысил $700 миллионов. При этом отмечался потенциал для доведения этого показателя до $1 миллиарда.