В России утвердили правила розыгрыша денежных призов среди сделавших прививку от COVID-19

В России запустят программу поощрения граждан, сделавших прививку от COVID-19. В розыгрыше призов смогут принять участие люди старше 18 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Розыгрыш будет проходить с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Оператор лотереи — акционерное общество «Гознак». Призы будут разыгрываться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.

Компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит победителей. Ожидается, что выиграют 1 тыс. человек, каждый из них получит по 100 тыс. рублей. Итоги лотереи будут утверждаться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее.



Чтобы получить уведомление о выигрыше и предоставить банковскую карту (системы МИР), нужно убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете указать номер карты. После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счет победителя.

В апреле в ряде регионов России объявили различные акции для пожилых людей, решивших вакцинироваться от коронавируса. Москвичи старше 60 лет смогли получить подарочную карту номиналом 1 000 баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму, их они смогут потратить при покупке товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе — партнерах «Миллиона призов». В Татарстане подобных акции для повышения уровня вакцинации не проводилось. Власти Москвы летом разыгрывали автомобили среди привившихся.

