В России не будет обязательной замены паспорта на смарт-карту

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта на смарт-карту будет необязательной.

Министр добавил, что россияне будут сами решать, хотят они «поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне» или нет, пишет РБК.

Фото: пресс-служба МВД по РФ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года.

Весной сообщалось, что внедрять электронные паспорта в России планируется не позднее июля 2023 года. При этом для жителей Москвы услуга по их оформлению и получению станет доступна уже с 1 декабря текущего года.



Алексей Нечаев