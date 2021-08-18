Главный эпидемиолог РТ: «Сказать, что, сделав прививку, человек не заболеет, — это говорить неправду»

На повторную вакцинацию — спустя 6 месяцев после первой

В условиях активной мутации коронавируса обезопасить себя и близких от заражения ковидом или сложного течения заболевания этой опасной вирусной инфекцией поможет повторная вакцинация, считает главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. Как он отметил, в первую очередь введение противоковидной прививки поможет защитить организм от мутировавших штаммов коронавируса, в частности вируса «дельта».

— Сейчас большое значение имеет не столько проведенная прививка, сколько наличие свободного количества антител. Поэтому повторная вакцинация проводится через 6 месяцев после второй прививки. Но опять-таки не надо забывать о первичной вакцинации, — говорит врач.

Для повторной вакцинации, по словам Лопушова, могут применяться «любые вакцины, которые зарегистрированы в РФ:

— «Спутник» — как для первичной, так и повторной вакцинации, можно продолжить «КовиВаком», можно сделать «КовиВак», а продолжить «Спутником». Сочетания все разрешены.

Дмитрий Лопушов отметил, что в первую очередь введение противоковидной прививки поможет защитить организм от мутировавших штаммов коронавируса. Фото: Максим Платонов

Он с сожалением отметил, что численность тех, кто еще не привился, достаточно велика. Особенно главный эпидемиолог рекомендует не забывать о вакцинации пожилых:

— Нужно приложить все усилия, чтобы привить родителей, и затем, соответственно, быть спокойными за их самочувствие. То же касается и беременных. Их окружение должно быть вакцинировано.

При этом если у человека есть намерение поставить прививку от коронавируса во второй раз, то лучше записаться на нее через портал госуслуг и дождаться своей очереди, поскольку пока приоритет отдается тем, кто еще ни разу не вакцинировался.

«Вакцина никаким образом не влияет на репродуктивную функцию»

Что касается женщин, которые ожидают рождения ребенка, то эту категорию населения Лопушов отнес к группе риска по тяжелому течению заболевания, и в случае заболевания страдают сразу два человека — будущая мать и ее еще не родившийся ребенок. Для применения у беременных с 22-й недели разрешен «Спутник V», остальные вакцины пока для них ограничены.

— Второй вариант — безусловное соблюдение всех требований санитарно-эпидемиологического режима — ношение масок, социальное дистанцирование, и если все-таки беременная не готова вакцинироваться, хотя это на сегодня самый оптимальный метод, то все-таки должно быть вакцинировано окружение беременной женщины, — подчеркнул Лопушов.

Женщин, которые ожидают рождения ребенка, Лопушов отнес к группе риска по тяжелому течению заболевания. Фото: Максим Платонов

Отвечая на вопрос о влиянии противоковидных вакцин на репродуктивную функцию человека, Лопушов сообщил, что в Татарстане есть примеры, когда после вакцинации от коронавируса наступала беременность, которая протекает без осложнений. Есть и мужчины, которые после прививки зачали ребенка, и беременность у их жен развивается нормально.

По мнению главного республиканского эпидемиолога, «вакцина никаким образом не влияет на репродуктивную функцию». Он привел в пример тот факт, что за рубежом уже провакцинировано значительное число беременных женщин, которые благополучно родили.

Витамины не защищают от коронавируса

Как обычно, скоро стартует прививочная кампания от гриппа. Ставить прививки россиянам от сезонного заболевания начнут по традиции осенью. Дмитрий Лопушов подчеркнул, что благодаря активной противогриппозной вакцинации в прошлом году было привито почти 60% населения республики — в Татарстане и в целом в РФ не было зафиксировано ни одного случая этого вирусного заболевания. Даже если человек привился от COVID-19, пройти вакцинацию от гриппа, советует Лопушов, тоже необходимо. Только между двумя администрированиями вакцин нужно соблюдать временной интервал — не меньше месяца. Препараты уже поступают в республику, добавил он.

Дмитрий Лопушов остановился на случаях, когда люди отказываются от вакцинации, считая, что применение витаминов D и C обезопасит их от заражения коронавирусом. Он сообщил, что именно такие лица, к сожалению, оказывались на аппаратах ИВЛ и многие закончили летальным исходом. При этом он не стал отрицать пользу использования витаминов для укрепления здоровья, но подчеркнул, что они «никоим образом не защитят от заражения коронавирусной инфекцией».

Эпидемиолог отверг связь между группой крови и сложностью течения заболевания, а также возможностью заболеть коронавирусом. По его словам, группа крови никак не связана ни с возможностью заразиться, ни со степенью заболевания: люди болеют и лежат на ИВЛ с любой группой крови.

Эпидемиолог отверг связь между группой крови и сложностью течения заболевания, а также возможностью заболеть коронавирусом. Фото: Ринат Назметдинов

«Идеальной вакцины в мире нет»

Вновь был затронут вопрос о том, дает ли вакцинация 100%-ную гарантию от коронавируса и почему болеют те, кто уже привился. Отвечая на это, Дмитрий Лопушов подчеркнул:

— К сожалению, идеальной вакцины в мире нет. Поэтому есть вакцинация, ревакцинация — повторная вакцинация, и эффективность вакцин составляет довольно высокий процент — где-то от 95% и выше. В мировой практике вакцина разрешается для массового применения, если ее эффективность более чем 50%. Поэтому сказать, что, сделав прививку, человек не заболеет, — это говорить неправду. Эффективность любых мировых вакцин, не только наших отечественных, выше, чем 95%.

Лопушов не отрицает, что можно заболеть после введения вакцины от COVID-10. Однако наличие антител, которые формируются после вакцинации, будет влиять на благоприятное течение заболевания. А именно, добавил он, вирус будет инактивирован антителами и поэтому не сможет оказать столь разрушительного воздействия на организм.

— По нашим и зарубежным данным, если человек болеет после вакцинации, то это происходит в легкой форме или среднетяжелой. Обычно на аппаратах ИВЛ мы таких пациентов не видим, — подчеркнул Лопушов.

В качестве исключения он привел пример, когда после введения двух компонентов одной вакцины не было обнаружено антител. Тогда при ревакцинации рекомендуется использовать уже другую вакцину, заметил он.

Ангелина Панченко