В Челнах назначили директора МУП «Горкоммунхоз»

В Набережных Челнах назначили директора МУП «Горкоммунхоз». Должность занял Альвир Аглуллин. Ранее он занимал пост директора в ООО «Альта-Транс» и ООО «Альтатранс». Информация о смене главы предприятия опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс».

До этого с января 2021 года исполняющим обязанности директора МУП «Горкоммунхоз» был Фаил Камалов. С 2014 года почти семь лет возглавлял компанию Минефанис Хабибуллин.

В 2020 году выручка МУП составила 34,2 млн рублей, а убытки — 4,8 млн рублей.

В июне сообщалось, что муниципальное предприятие «Горкоммунхоз» и частные фирмы «Мемориал-НЧ» и «Ритуал-НЧ» заподозрили в нарушении закона «О защите конкуренции». Компании могли заключить соглашения, которые препятствовали в доступе на рынок ритуальных услуг другим компаниям. В отношении компаний УФАС Татарстана возбудило дело.

Алексей Нечаев