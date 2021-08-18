Бизнес-омбудсмен сообщил, что из-за пандемии коронавируса в России закрылись менее 3% предприятий

Фото: Максим Платонов (архив)

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов сообщил, что из-за пандемии коронавируса в стране закрылись всего менее 3% предприятий. Большинство заведений общепита и ивент-предприятий продолжают работать, отметил он.

Однако экономическая ситуация в России в условиях пандемии по-прежнему остается непростой. Предприниматели не могут утверждать, что их бизнес может быстро расти, обратил внимание Титов.

— Сегодня включен режим «выживания» в большинстве отраслей, секторов экономики, но тем не менее мы не умерли, мы живы, — заключил бизнес-омбудсмен .

По словам Титова, 60% российских бизнесменов заявили, что спрос на товары и услуги не вернулся на допандемийный уровень. В частности, на уменьшение покупателей жалуются розничные магазины, в том числе продуктовые.

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте Титов сообщил, что в России резко возросло количество убыточных предприятий — их потери в результате пандемии коронавируса и других экономических проблем превысили 3 трлн рублей. По его словам, в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова были направлены предложения о новых мерах поддержки пострадавшего бизнеса. В частности, речь шла о налоговой амнистии для некоторых компаний.



Татьяна Демина