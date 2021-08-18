КФУ подал в суд на Управление архитектуры Казани

Фото: Максим Платонов

Казанский (Приволжский) федеральный университет подал в суд на Управление архитектуры и градостроительства исполкома города, следует из данных картотеки суда.

Университет хотел оспорить решение об отказе в согласовании проекта размещения средства наружной информации. Суд оставил исковое заявление без движения. Вуз может предоставить до 6 сентября документальные доказательства устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения.

В пресс-службе КФУ отметили, что давать какие-либо комментарии на данном этапе преждевременно, так как заявление еще не принято судом, производство по делу не возбуждено. Кроме того, спор является стандартным, добавили в вузе.

Недавно на сайте change.org появилась петиция в защиту самостоятельного статуса Казанского художественного училища имени Н.И. Фешина. Творческая общественность города адресовала ее президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Авторы петиции заявляют, что КХУ оказалось «под угрозой слияния, а фактически — уничтожения»: его хочет приобрести Казанский федеральный университет.

Алексей Нечаев