Итоги дня: Майкл Калви признан виновным, отравление заключенных в Татарстане, консервация старинных храмов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер четверга, 5 августа:
- Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом. По словам Мурашко, замедление в основном произошло за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В других субъектах страны ситуация остается напряженной и есть рост числа пациентов.
- Владимир Путин предложил внедрять лучшие практики по вакцинации в регионах. Глава государства предложил собрать лучшие примеры и распространить методы на другие регионы. Он также допустил выделение на эти цели дополнительных ресурсов.
- Трое осужденных исправительной колонии №5 строгого режима в Зеленодольском районе Татарстана отравились аммиачными газами при очистке канализационного коллектора — по версии Следкома, их под угрозой применения насилия заставили спуститься в колодец. Сегодня по данному факту было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Прокуратура Спасского района по поручению прокуратуры Татарстана проверила информацию о том, что в двух селах архитектурные памятники превратили в склады зерна и коровники. Материалы проверки в отношении гражданина, который превратил в коровник церковь в селе Щербеть, направили в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. Консервация старинных храмов в Татарстане, где разместили коровники, начнется на следующей неделе.
- Роспотребнадзор разрешил медикам не носить противочумные защитные костюмы в «красных зонах» больниц, где лежат больные COVID-19. Врачи смогут использоваться защитный комбинезон, противочумный халат или удлиненный хирургический халат. В зависимости от вида выполняемых работ, можно использовать медицинский халат с длинными рукавами.
- Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев прокомментировал слова депутата Татьяны Гурьевой, которая потребовала остановить «шантаж и беззаконие», говоря о поголовной вакцинации на заседании горсовета. Бариев ответил, что правовую оценку обязательной вакцинации даст прокуратура. Однако перед опубликованием документы прошли соответствующую экспертизу.
- Президент России Владимир Путин завтра, 6 августа, совершит рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область. Он осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после этого проведет совещание по вопросам ликвидации последствий. Путин проведет встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
- В Гидрометцентре Татарстана рассказали, какой будет погода в выходные в республике. В Татарстане в выходные дни ожидается жаркая погода, вероятность осадков небольшая, в субботу в северо-западных районах возможен небольшой дождь. При этом в субботу в республике ожидается жара до +30 градусов, в воскресенье прогнозируется слабый ветер и от +27 до +30 градусов.
- Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала серебряной медалисткой Олимпийских игр — 2020 в Токио в прыжках с шестом у женщин. Россиянка осталась второй, проиграв Кэти Наджотт, которой единственной покорилась отметка в 4,90 м. Это первая медаль для сборной России в легкой атлетике на Олимпиаде-2020.
- Золотые медали для России сегодня выиграли Завур Угуев (вольная борьба, весовая категория до 57 кг) и Альберт Батыргазиев (бокс, весовая категория до 57 кг).
- Бывший защитник сборной Италии, а ныне футбольный эксперт Даниэле Адани подверг жесткой критике выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020 по футболу. По его словам, россияне опозорили вид спорта своей игрой на турнире. Сборная России заняла четвертое место в группе В, набрав всего 3 очка в трех матчах Евро-2020. На групповом этапе россияне обыграли Финляндию (1:0) и потерпели два крупных поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).
- В Татарстане завершился прием документов на регистрацию на выборах. Согласно данным ЦИК РТ, по одномандатным округам в республике выдвинулись 57 кандидатов, в числе которых четыре самовыдвиженца. Однако только один из четырех самовыдвиженцев представил документы для регистрации. Поэтому в выборах могут участвовать 54 человека по шести одномандатным округам.
- Мещанский суд Москвы начал оглашать обвинительный приговор по «делу Baring Vostok». Все семеро подсудимых признаны виновными. Суд установил, что Калви, Дельпаль, Абгарян, Зюзин, Владимиров, Кордичев, Цакунов совершили растрату, то есть хищение имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере — 2,5 млрд рублей банка «Восточный».
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку сведений о нарушении прав жителей поселка Константиновка в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Сообщается, что ведомство в ходе мониторинга СМИ выявило сообщение, что в поселке из-за отсутствия должного межевания и бесконтрольной реализации земельных участков нет дорог. Жители, среди которых пенсионеры и инвалиды, беспокоятся о невозможности проезда по поселку автомобилей экстренных служб.
- Минувшей ночью по техническим причинам два Superjet прервали полет. Один из них сел в Казани. В ночь на четверг из-за разгерметизации экипаж Superjet-100, выполнявший рейс Екатеринбург — Москва, совершил посадку в Казани. Пассажиры вылетели в Москву на другом самолете. Татарская транспортная прокуратура начала проверку.
- Проект «МБХ медиа» объявил о закрытии после блокировки его сайта Роскомнадзором (РКН) 4 августа, сообщила бывший главный редактор Вероника Куцылло в Facebook. Она заявила, что «не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей». Проект «Открытые медиа» также объявил о прекращении работы после блокировки сайта Роскомнадзором (РКН). Закрытие в медиапроекте связывают с наличием критических взглядов в материалах.
- В Казани пациент наркодиспансера напал на охранника, ранив его в шею. Согласно сообщению МВД по Татарстану, от сотрудников медучреждения закрытого типа поступила информация о нападении на охранника. Пациент, используя ручку металлической ложки, поцарапал область шеи сотрудника охраны.
- Прокуратура начала проверку в детсаду Зеленодольска, где воспитательница пугала детей палкой. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства случившегося и даст правовую оценку действиям сотрудников. Также прокуроры проверят законность увольнения воспитателя по собственному желанию.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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