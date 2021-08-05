В России отменили ношение противочумных костюмов в «красной зоне»

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор разрешил медикам не носить противочумные защитные костюмы в «красных зонах» больниц, где лежат больные COVID-19. Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Роспотребнадзор нас услышал, наши предложения были приняты», — цитирует его «Интерфакс».



Отмечается, что врачи смогут использоваться защитный комбинезон, противочумный халат или удлиненный хирургический халат. В зависимости от вида выполняемых работ можно использовать медицинский халат с длинным рукавом.

В прошлом году ведущий программы «7 дней» на ТНВ вышел в эфир в противочумном костюме. Ему хватило нескольких минут, чтобы в полной мере осознать, насколько это сложно — хотя бы просто быть одетым в противочумный костюм. Врачам в защитной одежде, очках, масках, бахилах приходится работать по много часов подряд.

Алексей Нечаев