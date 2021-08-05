Проект «МБХ медиа» объявил о закрытии

Проект «МБХ медиа» объявил о закрытии после блокировки его сайта Роскомнадзором (РКН) 4 августа, сообщила бывший главный редактор Вероника Куцылло в Facebook.

«Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект «МБХ медиа» закрывается. Я отдохну и придумаю что-то еще», — написала она.

Роскомнадзор вчера заблокировал «МБХ медиа», «Открытые медиа», сайт «Правозащиты Открытки» и сайт для художников, иллюстраторов и фотографов DeviantArt. Блокировка была вызвана признанием Генпрокуратурой проекта связанным с организациями, признанными нежелательными на территории России.

Фото: realnoevremya.ru

Решение об ограничении доступа к сайтам «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» принято Генеральной прокуратурой России 3 августа. По информации сервиса ведомства по проверке ограничения доступа к сайтам и их страницам, мера принята на основании статьи 15.3 российского закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Она устанавливает порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Проект «Открытые медиа» также объявил о прекращении работы после блокировки сайта Роскомнадзором (РКН). Закрытие в медиапроекте связывают с наличием критических взглядов в материалах.

Маргарита Головатенко