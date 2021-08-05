В Италии заявили, что «Россия опозорила футбол на Евро-2020»

Фото: Олег Тихонов

Бывший защитник сборной Италии, а ныне футбольный эксперт Даниэле Адани подверг жесткой критике выступление сборной России на чемпионате Европы — 2020 по футболу. По его словам, россияне опозорили вид спорта своей игрой на турнире.

«Сборная России опозорила футбол на Евро. Алексей Миранчук — это исключение, он чтит футбол. «Аталанта» научила его работать. Я смотрел матчи российской сборной на чемпионате Европы только из-за Миранчука», — приводит слова Адани Tuttomercatoweb со ссылкой на BoboTv.

Напомним, сборная России заняла четвертое место в группе В, набрав всего 3 очка в трех матчах Евро-2020. На групповом этапе россияне обыграли Финляндию (1:0) и потерпели два крупных поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

После турнира РФС отправил в отставку главного тренера российской сборной Станислава Черчесова.