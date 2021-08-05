Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото Олимпийских игр — 2020

Российский боксер Альберт Батыргазиев стал победителем соревнований по боксу в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.

В финальном поединке в весовой категории до 57 кг россиянин встречался с американцем Дюком Рейганом. По итогам боя судьи присудили Батыргазиеву победу со счетом 3:2.

Это первая золотая медаль для сборной России в боксе на Олимпиаде-2020.

Ранее бронзу Игр-2020 завоевал российский боксер Глеб Бакши.