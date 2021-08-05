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Бастрыкин взял на контроль отсутствие дорог в Константиновке

15:24, 05.08.2021
Бастрыкин взял на контроль отсутствие дорог в Константиновке
Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку сведений о нарушении прав жителей поселка Константиновка в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Сообщается, что ведомство в ходе мониторинга СМИ выявило сообщение, что в поселке из-за отсутствия должного межевания и бесконтрольной реализации земельных участков нет дорог. Жители, среди которых пенсионеры и инвалиды, беспокоятся о невозможности проезда по поселку автомобилей экстренных служб.

В июне жители Татарстана оставили в ГИС РТ «Народный контроль» 1 920 уведомлений в категории «Содержание и ремонт муниципальных дорог». Она стала второй по числу поступивших обращений.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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