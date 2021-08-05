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Путин завтра посетит Башкирию и Челябинскую область

15:16, 05.08.2021
Путин завтра посетит Башкирию и Челябинскую область
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин завтра, 6 августа, совершит рабочую поездку в Башкирию и Челябинскую область. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Он осмотрит пострадавшие от природных пожаров районы Челябинской области, после этого проведет совещание по вопросам ликвидации последствий. Путин проведет встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, пишет ТАСС.

ОбществоВласть Башкортостан
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