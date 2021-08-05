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Минздрав: ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

16:15, 05.08.2021
Минздрав: ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
Фото: mos.ru

В России стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — цитирует его «Интерфакс».

По словам Мурашко, замедление в основном произошло за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В других субъектах страны ситуация остается напряженной и есть рост числа пациентов. Тревогу по числу инфицированных у властей вызывают республики Тыва и Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, Самара и Краснодарский край.

ОбществоМедицина
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