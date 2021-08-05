Путин предложил внедрять лучшие практики по вакцинации в регионы

Наилучшие практики по вакцинации населения от коронавируса в российских регионах следует внедрять во всех субъектах страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

— В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других — помедленнее, нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Глава государства допустил выделение на эти цели дополнительных ресурсов.

На сегодняшний день в России прививку от коронавируса сделали 38,9 млн человек, доложил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания. Он уточнил, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом.

В Татарстане за минувшие сутки от коронавируса привились 10 012 человек. Всего в республике вакцинировались от COVID-19 857 070 человек, а 640 587 татарстанцев получили второй компонент вакцины.

Татьяна Леухина